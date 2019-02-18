Balıkesir'de Konut Satışları Yüzde 25 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Balıkesir il genelinde konut satışları 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 oranında azalış göstererek bin 475 konut satışı gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 azalarak 72 bin 937 konut satıldı. Balıkesir'de ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 oranında azalış göstererek bin 475 konut satılırken Çanakkale'de yüzde 18,4 azalış ile 658 konut satışı gerçekleşti. Balıkesir' deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 67,9 ile 1001 konut olurken, ilk satışların payı ise yüzde 32,1 ile 474 konut oldu. Balıkesir'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71 azalış ile 136 adet ipotekli satış gerçekleşti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA