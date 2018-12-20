Balıkesir'de Konut Satışları Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri göre Balıkesir'de 2018 yılı Kasım ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 18.9 oranında düşüş göstererek bin 942 konut satışı gerçekleşti.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürülüğü tarafından yayınlanan verilere göre Balıkesir'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.9 oranında azalış ile bin 942 konut satılırken, Çanakkale'de yüzde 17.5 azalış ile 931 konut satışı gerçekleşti. Balıkesir' deki ikinci el konut satışları yüzde 61.9 ile bin 203 konut olurken, ilk satışların payı ise yüzde 38.1 ile 739 konut satışı gerçekleşti. Çanakkale' deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 45.9 ile 427 konut olurken ilk satışların payı ise yüzde 54.1 ile 504 konut olarak gerçekleşti. Balıkesir'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85.2 azalış ile 103 adet ipotekli satış gerçekleşirken, Balıkesir 12'inci sırada yer aldı. Yüzde 79.7 azalış ile 59 ipotekli satış gerçekleşerek Çanakkale 23' üncü sırada yer aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA