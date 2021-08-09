BALIKESİR - Kontrolden çıkan otomobil, emniyet şeridinde duraklayan araca çarptı

Şoförün gönderdiği son mesaj çok vahim! 15 kişi bile bile ölüme mi gönderildi?

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İsa Çiftçi'nin (44) kullandığı 35 AKB 629 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Savaştepe Gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak, emniyet şeridinde duraklayan Halil Yüksel Baydar (60) yönetimindeki 34 BB 057 plakalı otomobile çarptı.

Otoyolun güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada, Baydar idaresindeki otomobilde bulunan Gülay Baydar (50) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücüler İsa Çiftçi ve Halil Yüksel Baydar ile araçlardaki İpek (43), Berra Nur (13) ve Halil Efe Çiftçi (6) ile Muazzez (69) ve Elmas Doyuranlı (70) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Soma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gülay Baydar'ın cansız bedeni ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı