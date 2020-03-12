Balıkesir'de kolonya satışlarında artış Türkiye'nin kolonya üretiminde önde gelen illerinden Balıkesir'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alternatif önlemler arasında gösterilen bu ürünün satışı arttı.

Türkiye'nin kolonya üretiminde önde gelen illerinden Balıkesir'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alternatif önlemler arasında gösterilen bu ürünün satışı arttı.

Virüse karşı kolonyanın da kullanılabileceğinin önerilmesi üzerine Milli Kuvvetler Caddesi'ndeki Balıkesir Kolonyacılar Çarşısı'nda yoğunluk yaşanıyor. Çarşıda günlük ortalama 2,5 ton kolonya satıldığı bildirildi.

İş yeri sahiplerinden Erhan Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftada 8-9 ton kolonya sattıklarını söyledi.

Uçak, "3-4 gündür yoğunluk iyice arttı. Vatandaşlar genelde limon kolonyası tercih ediyor." dedi.

Feyzullah Saçar da müşterilerine 80 derecelik limon kolonyasını önerdiklerini dile getirdi.

Müşterilerden Yıldız Tezcan, çocuğunun okulundan dezenfektan istediklerini belirterek, "Hem evde kullanmak hem de çocuğumun yanında bulunması için 1 kilogram aldım." diye konuştu.

Edremit ilçesindeki kolonyacılarda da hareketlilik yaşanıyor.

Kolonyacı Selim Çelik, artan talebi karşılamaya çalıştıklarını anlattı.

Normalde bir haftada sattıkları ürünün 6 saatte tükendiğini söyleyen Çelik, "İmalathanede elemanlarımız kolonya yapmak için çalışıyor. Halkımız için fazla mesai yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA