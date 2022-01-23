Balıkesir'de Koca Çay'a düşen kişi boğuldu - Haberler
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Balıkesir'de Koca Çay'a düşen kişi boğuldu

Balıkesir'de Koca Çay'a düşen kişi boğuldu
AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde Koca Çay'a düşen kişi boğuldu.

ÇAY, AFYON (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde Koca Çay'a düşen kişi boğuldu.

Avlanmak için Havran ilçesinden yola çıkan Şemseddin Gülhan ve iki arkadaşı, Osmanlar Mahallesi'ndeki Koca Çay mevkisine geldi.

30 yaşındaki Gülhan, çaydan karşıya geçmeye çalışırken dengesini kaybederek düştü. Gülhan'ın suda gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Balıkesir AFAD Müdürlüğü koordinesinde arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Çalışmalar sonucu Gülhan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Şemseddin Gülhan'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Çay, Güncel, Haber

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