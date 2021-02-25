Son Dakika | BALIKESİR - Kızını GPS ile takip edip öldüren babanın yargılanmasına devam edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | BALIKESİR - Kızını GPS ile takip edip öldüren babanın yargılanmasına devam edildi

25.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:42

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Havran ilçesinde, aracına küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takarak takip ettiği doktor kızını silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, aracına küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takarak takip ettiği doktor kızını silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mustafa Ali Yılmaz (69) ile eski eşi Gülden Y. ve avukatı katıldı.

Duruşmada, akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden Yılmaz'a, silah ruhsatlarını nasıl aldığı soruldu. Sanık, ruhsat alınırken çok ayrıntılı inceleme yapılmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın sağlık raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan sanığın eski eşi Gülden Y, kızını öldüren eski eşinin akli dengesinin yerinde olduğunu söyledi.

Kızının bilinçli bir şekilde öldürüldüğünü iddia eden Gülden Y, "Birazcık vicdanı, merhameti olsa çocuğuna bunu yapmazdı. Biz de buraya, bu duruma gelmezdik. Ortada bunu yapabileceği, yapmak zorunda olduğu hiçbir şey yok. Ben mutlu değildim. 'Sen kötü bir kocasın, ben seninle aynı çatı altında yaşamak istemiyorum' dedim. Bunun için insan evladını öldürür mü?" diye konuştu.

Olay

Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz (28), iki arkadaşıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanmak üzere 2019 yılı haziran ayında Antalya'dan Balıkesir'e gitmişti.

Eşi Gülden Y. ile boşanma davası süren Mustafa Ali Yılmaz'ın, aracına GPS cihazı yerleştirdiği kızını 27 Haziran 2019'da, 35 KC 919 plakalı otomobiliyle takibe başlamış, Havran'ın Şapçı mevkisinde onun kullandığı 07 GCG 26 plakalı otomobili arkasından çarparak yoldan çıkarmıştı. Annesinin yerini söylemeyen tartıştığı kızını otomobiline götürerek 11 el ateş edip öldürdüğü iddia edilen ve yaya olarak kaçarken jandarma ekiplerinin takibi sonucu silahıyla yakalanan baba tutuklanmıştı.

Mustafa Ali Yılmaz hakkında "canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Gülden Y. ise geçen sene ocak ayında sanıktan boşanmıştı.

Son Dakika | BALIKESİR - Kızını GPS ile takip edip öldüren babanın yargılanmasına devam edildi
Son Dakika | BALIKESİR - Kızını GPS ile takip edip öldüren babanın yargılanmasına devam edildi
Son Dakika | BALIKESİR - Kızını GPS ile takip edip öldüren babanın yargılanmasına devam edildi
Son Dakika | BALIKESİR - Kızını GPS ile takip edip öldüren babanın yargılanmasına devam edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Mustafa Destici Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Onur Akay Türkan Şoray Defne Samyeli
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Ünal Karaman Osman Özköylü Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | BALIKESİR - Kızını GPS ile takip edip öldüren babanın yargılanmasına devam edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 17:42:37. #1.15#
title