Balıkesir'de kızını GPS ile takip edip öldüren babanın akli dengesi yerinde çıktı
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Balıkesir'de kızını GPS ile takip edip öldüren babanın akli dengesi yerinde çıktı

Balıkesir'de kızını GPS ile takip edip öldüren babanın akli dengesi yerinde çıktı
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Havran ilçesinde, aracına küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takarak takip ettiği doktor kızını silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, aracına küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takarak takip ettiği doktor kızını silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi.

Sanık Mustafa Ali Yılmaz'ın (69) yargılandığı Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesinde 25 Şubat'ta yapılan duruşmada, mahkeme heyetince talep edilen rapor tamamlandı.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanarak mahkemeye sunulan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Mustafa Ali Yılmaz'a yapılan muayene sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasından, cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmamıştır. Adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Yılmaz'ın işlediği suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile mütalaa olunur."

Davanın görülmesine ekim ayında devam edilecek.

Olay

Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz (28), iki arkadaşıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanmak üzere 2019 yılının haziran ayında Antalya'dan Balıkesir'e gelmişti.

Eşi Gülden Y. ile boşanma davası süren Mustafa Ali Yılmaz'ın, aracına GPS cihazı yerleştirdiği kızını 27 Haziran 2019'da, 35 KC 919 plakalı otomobiliyle takibe başladığı, Havran ilçesi Şapçı mevkisinde onun kullandığı 07 GCG 26 plakalı otomobili arkadan çarparak yoldan çıkardığı iddia edilmişti. Annesinin yerini söylemeyen tartıştığı kızını otomobiline götürerek 11 el ateş edip öldürdüğü ileri sürülen Yılmaz, yaya olarak kaçarken İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu silahıyla yakalanarak tutuklanmıştı.

Mustafa Ali Yılmaz hakkında "canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Gülden Y. ise geçen yıl ocak ayında sanıktan boşanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

Son dakika haberi | Doktor Gülnur'u 20 kurşunla öldüren babasının akli dengesi yerinde çıktı
Son dakika haberi | Doktor Gülnur'u 20 kurşunla öldüren babasının akli dengesi yerinde çıktı
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