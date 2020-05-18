BALIKESİR'de kısıtlamadan muaf çiftçiler üretime devam ediyor Balıkesir'de kısıtlamadan muaf çiftçiler üretime devam ediyorBALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ederken, kısıtlamadan muaf olan çiftçiler kavun, karpuz, bamya, darı ve salatalık ekimini ara vermeden sürdürüyor.

Balıkesir'de kısıtlamadan muaf çiftçiler üretime devam ediyor

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ederken, kısıtlamadan muaf olan çiftçiler kavun, karpuz, bamya, darı ve salatalık ekimini ara vermeden sürdürüyor.

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 16 Mayıs Cumartesi gecesi baylayıp, 19 Mayıs Salı gecesi sona erecek sokağa çıkma yasağına karşın tarlalardaki faaliyetler devam ediyor. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde de tarlalarda faaliyetler aralıksız sürüyor. Çiftçiler, kaymakamlıktan aldıkları izinle tarlalarında kavun, karpuz, bamya, darı ve salatalık ekimine başladı. Sebze ve meyve ekimi yapmaya mecbur olduklarını belirten çiftçi İbrahim Ethem Avcı, Traktörle tarlayı işliyorum. Ekilecek tohumum, dikilecek fidanım var. Biz üretelim ki büyük şehirlerde, kentlerdekiler kıtlık çekmesin. Bol ve ucuz sebze ve meyve yesin. Koronavirüs bizim çalışmamıza engel değil. Zaten arazideyiz açık havada sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz. Bizim evde kalmamız, kapanmamız bizim zararımıza. Mecburen birileri yetiştirecek, üretecek. Kavun, karpuz, bamya, darı, salatalık yerimizi hazırladık, dikimime başladık. Diktiğimiz meyvelerin arasını sürüyoruz dedi.

'VİRÜS BİZİ KORKUTTU'

Balatlı Mahallesi'nden Neriman Oğuz ise, Ramazan ayında oruçlu olarak arazide sıcakta çalışmak çok zor. Zahmetli para kazanıyoruz. Virüs bizi korkuttu, psikolojimizi bozdu ama mecburuz dışarı çıkmaya, bağ, bahçe işinde çalışmaya diye konuştu.

'VİRÜS BİZİ KORKUTTU'

Balatlı Mahallesi'nden Neriman Oğuz ise, Ramazan ayında oruçlu olarak arazide sıcakta çalışmak çok zor. Zahmetli para kazanıyoruz. Virüs bizi korkuttu, psikolojimizi bozdu ama mecburuz dışarı çıkmaya, bağ, bahçe işinde çalışmaya diye konuştu.

Kaynak: DHA