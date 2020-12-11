Balıkesir'de kısıtlama denetimlerle başladı

BALIKESİR'de, 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başladı.

Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamaları saat 21.00 itibarıyla başladı. Pazartesi sabah 05.00'e kadar uygulanacak olan kısıtlama 56 saat boyunca sürecek. Saat 21.00 itibarıyla emniyet güçleri tarafından il ve ilçe giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Trafik ekiplerinin yanı sıra asayiş ekipleri de oluşturdukları kontrol noktalarında denetimler yaptı. Şehir içinde de çok sayıda yaya ekip denetimleri sürdürüyor. Denetimlerin Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürdürüleceği öğrenilirken, Öte yandan, Balıkesir'de vatandaşların büyük bir oranda sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN