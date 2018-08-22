Balıkesir'de Kısa Devre Yapan Ütü Yangına Neden Oldu

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesi Kayabey Mahallesinde kısa devre yapan ütü yangın çıkmasına neden oldu.

Yangın, Karesi ilçesi Kayabey Mahallesi 2.beğendi sokakta meydana geldi. Ütünün kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, maddi zararın meydana geldiği bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada yangının ütünün kısa devre yapması nedeniyle meydana geldiği belirtildi. - BALIKESİR