Balıkesir'de kırsal mahallelere su tankeri dağıtıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçedeki 30 kırsal mahalleye birer çok amaçlı su tankeri dağıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçedeki 30 kırsal mahalleye birer çok amaçlı su tankeri dağıtıldı.

Balıkesir Vergi Dairesinin arkasındaki meydanda düzenlenen dağıtım törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Karesi Belediyesi Başkan Vekili Muhittin Diker, daire müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir'in katkılarıyla bugüne dek 745 kırsal mahalleye tanker verildiğini söyledi.

Tankerlerin çok amaçlı kullanıldığını hatırlatan Yılmaz, "Kırsal mahallelerimizin yanındayız. Bugün burada olmamızın en büyük sebebi. Dağıtacağımız tankerler kırsal mahallerimizdeki yangınların büyümeden önlenmesini de sağlayacak." dedi.

Konuşmanın ardından mahallelere tahsis edilen yeni su tankerleri teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak