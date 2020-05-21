Balıkesir'de kenevir yetiştiren şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde düzenlenen operasyonda 60 kök kenevir ele geçirildi.
21.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:38
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde düzenlenen operasyonda 60 kök kenevir ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.Ş'nin kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisini aldı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 60 kök kenevir bitkisi ele geçirerek imha etti.
Şüpheli hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA