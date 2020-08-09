Balıkesir'de kendini polis olarak tanıtan dolandırıcıları yaşlı kadın kıskıvrak yakalattı
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Balıkesir'de kendini polis olarak tanıtan dolandırıcıları yaşlı kadın kıskıvrak yakalattı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yalnız yaşayan kadını dolandırmaya kalkan dolandırıcı polisler, gerçek polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Balıkesir'de kendini polis olarak tanıtan dolandırıcıları yaşlı kadın kıskıvrak yakalattı
09.08.2020 00:20 | Son Güncelleme: 09.08.2020 01:07

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yalnız yaşayan kadını dolandırmaya kalkan dolandırıcı polisler, gerçek polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Hatice B. isimli emekli kadını ev telefonundan arayarak kendisini 'Başkomiser Nevzat' olarak tanıtan kişi, kendisine ait tüm bilgilerin FETÖ terör örgütünün elinde olduğunu ve bankadaki yüklü miktarda döviz cinsi parasına örgüt tarafından el konulmaya çalışıldığını, FETÖ örgütüne yapılacak operasyon ile bu bilgilere ve paraları kurtaracaklarını, cumhuriyet savcısının yapacağı operasyonla örgütün çökertileceğini söyledi. Kişiye inanmayan ve bilinçli hareket eden kadın, telefonu arayan kişilere kapattırmayarak komşusundan yardım isteyip durumu Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesini sağladı. Bunun üzerine harekete geçen gerçek polisler, paranın teslimatında 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen İ.H.P. (44), O.G. (20) ve B.E. (37) isimli kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emekli Hatice B. isimli kadın, "Polis hiçbir şekilde vatandaşından operasyon yapmak için para istemez. Telefonla kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtan hiçbir kimseye itibar edilip talepleri karşılamamalı ve derhal kolluk kuvvetlerine haber vermeli. Ben böyle yaptım. Paramı kurtardım" diye konuştu.

Öte yandan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede ikamet eden H.D.'nin de benzer nitelikte 100 bin lirasının dolandırılması olayının failleri olan M.P. (20) ve M.P. (30) isimli 2 şüpheliyi tespit ederek İstanbul'da yakalanmasını sağladı. Bu olayda da yakalanan 2 kişi de tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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