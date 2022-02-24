Balıkesir'de kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Zeytinli Mahallesi'ndeki kavşakta, Barış Yağız idaresindeki 10 KU 100 plakalı panelvan ile Hızır Caner'in kullandığı 10 N 1705 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada, sürücü Caner kamyonette sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Caner, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.