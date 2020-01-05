Balıkesir'de kaza: 1 ölü
Haberler » 3. Sayfa » Balıkesir'de kaza: 1 ölü - Haberler

Balıkesir'de kaza: 1 ölü

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaşamını yitirdi.

05.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:25
Balıkesir'de kaza: 1 ölü

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, kaza gece Gelin Deresi Ayrancı mevkisinde meydana geldi. Sürücü isimi öğrenilemeyen 10 ABL 030 plakalı kamyonet, Balıkesir istikametine giderken direksiyon hakimiyeti kaybedilerek refüje düştü. Kazada, Mehtap Ayaz (39) isimli kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili araştırma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler