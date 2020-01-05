Balıkesir'de kaza: 1 ölü
Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, kaza gece Gelin Deresi Ayrancı mevkisinde meydana geldi. Sürücü isimi öğrenilemeyen 10 ABL 030 plakalı kamyonet, Balıkesir istikametine giderken direksiyon hakimiyeti kaybedilerek refüje düştü. Kazada, Mehtap Ayaz (39) isimli kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili araştırma sürüyor. - BALIKESİR