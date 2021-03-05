Balıkesir'de kayalıklarla mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
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Balıkesir'de kayalıklarla mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

05.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:14
Balıkesir'de kayalıklarla mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Deregölcük Mahallesi Asar mevkisinde sürüsünü otlatan İbrahim Avcı, 4 keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını gördü.

Avcı'nın durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu keçileri halat yardımıyla bulundukları yerden çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın

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