Balıkesir'de kayalıklarla mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
05.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:14
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Deregölcük Mahallesi Asar mevkisinde sürüsünü otlatan İbrahim Avcı, 4 keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını gördü.
Avcı'nın durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu keçileri halat yardımıyla bulundukları yerden çıkardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın