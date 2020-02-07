Balıkesir'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıktıkları kayalıklarda mahsur kalan 6 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıktıkları kayalıklarda mahsur kalan 6 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Deregölcük Mahallesi Asar mevkisinde sürüsünü otlatan İbrahim Avcı, 6 keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını gördü.
Avcı'nın durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu keçiler bulundukları yerden kurtarıldı.