Balıkesir'de kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü
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Balıkesir'de kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, iki kişi arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

23.02.2020 01:46 | Son Güncelleme: 23.02.2020 01:46
Balıkesir'de kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü

'in ilçesinde, iki kişi arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde S.K. ile M.Ç, alacak verecek meselesinden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü gören Onursal Barış Fettahoğlu, ikiliyi ayırmaya çalışırken baldırından kesici aletle yaralandı.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Fettahoğlu'nu Edremit Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ağır yaralanan Fettahoğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri şüphelilerden S.K'yı olay yerinde gözaltına alırken, kaçan M.Ç. çevredeki araştırmalar sonucu yakalandı.

Kaynak: AA
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