Balıkesir'de kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
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Balıkesir'de kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akçay Mahallesi Ali İleri Caddesi'ndeki boş bir arazide K.C.Ö. ile Keskin Yılmaz (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.C.Ö'nün yanındaki tabancayı Yılmaz'a doğrulttuğu, silahının tutukluk yapması üzerine bıçakladığı iddia edildi.

Yaralanan Keskin Yılmaz, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısı K.C.Ö'yü yakaladı. Suç aletleri tabanca ve bıçak ise muhafazaya alındı.

K.C.Ö'nün ilk ifadesinde, Yılmaz'ı kendisine karşı F.Ş, S.I. ve E.Ü'nün azmettirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerden K.C.Ö, E.Ü. ve F.Ş'yi gözaltına alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, S.I'yı da yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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