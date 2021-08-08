Balıkesir'de katliam gibi kaza: 14 ölü, 18 yaralı
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Balıkesir'de katliam gibi kaza: 14 ölü, 18 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de katliam gibi kaza: 14 ölü, 18 yaralı Balıkesir çevre yolunda meydana gelen kazada takla atarak yoldan çıkan otobüste bulunan 14 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.

Balıkesir'de katliam gibi kaza: 14 ölü, 18 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir çevre yolunda meydana gelen kazada takla atarak yoldan çıkan otobüste bulunan 14 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında maalesef 11 kişi kaza yerinde, 3 kişi de hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişide kazada yaralandı.

112 acil müdahale ekipleri ve trafik birimleri kaza mahalline çok kısa sürede ulaşarak yaralı vatandaşların tamamının Balıkesir'de bulunan 5 ayrı hastaneye sevk etti. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'de katliam gibi kaza: 14 ölü, 18 yaralı
Balıkesir'de katliam gibi kaza: 14 ölü, 18 yaralı
Balıkesir'de katliam gibi kaza: 14 ölü, 18 yaralı
Balıkesir'de katliam gibi kaza: 14 ölü, 18 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren

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