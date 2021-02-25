Balıkesir'de "Kasnak Kardeşliğiyle" kız çocuklarının eğitimine destek sağlanacak

Balıkesir'de, Kent Konseyi koordinatörlüğünde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) paydaşlığında "Kasnak Kardeşliği Atölyesi" projesi hayata geçiriliyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın eşi Mehtap Yılmaz'ın himayelerinde il protokol eşlerinin öncülüğünde gerçekleştirilecek olan projede, Balıkesir Meslek Edindirme Kurslarında (BALMEK) planlanan atölyelerde gönüllü kursiyer kadınlara, Anneler Günü'ne kadar kasnak nakışı eğitimi verilecek.

Eğitimlerde işlenen kasnakların satışından elde edilen gelirlerin TEV'de oluşturulan burs fonuna aktarılması sağlanarak kız öğrencilerin eğitimi desteklenecek.

Kasnak Kardeşliği Atölyesi'nde üretilecek nakışlarda, Balıkesir'in kimliğini yansıtan antik kentleri, mitolojik hikayeleri, efsaneleri, destanları, kahramanları, doğal güzellikleri ve denizi gibi çeşitli güzelliklerin hikayeleriyle geleneksel formlar özgün ve çağdaş tasarım uygulamalarıyla hazırlanarak nakışlara motif olarak işlenecek.

Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şube Yürütme Kurulu Başkanı ve Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Jale Bayraktar, gazetecilere yaptığı konuşmada, yardımlaşma ve dayanışma kavramının mihenk taşı olan imece usulüyle gerçekleştirerek oluşturulan 'Kasnak Kardeşliği Atölyesi' projesinde paydaş olmanın TEV için çok anlamlı olduğunu söyledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur da projede yer aldığı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uygur, Kız çocuklarının geleceğe daha güvenli bakabilmelerine katkı da bulunmanın gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Sosyal Belediyecilik ve sosyal devlet olmanın önemini de STK'larımızla gerçekleştirdiğimiz bu gibi etkinliklerle göstereceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak