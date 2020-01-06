Balıkesir'de karla mücadele sürüyor
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Balıkesir'de karla mücadele sürüyor

BALIKESİR'in rakımı yüksek bölgelerinde kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri yolu açık tutmak çalışmalarını sürdürüyor.

06.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:40
Balıkesir'de karla mücadele sürüyor

'in rakımı yüksek bölgelerinde kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri yolu açık tutmak çalışmalarını sürdürüyor.

ve çevresinde karla mücadele eden karayolları ekipleri, vatandaşın rahat etmesi için canla başla çalışıyor.


Kaynak: DHA
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