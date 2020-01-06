Balıkesir'de karla mücadele sürüyor
BALIKESİR'in rakımı yüksek bölgelerinde kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri yolu açık tutmak çalışmalarını sürdürüyor.
06.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:40
BALIKESİR'in rakımı yüksek bölgelerinde kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri yolu açık tutmak çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir ve çevresinde karla mücadele eden karayolları ekipleri, vatandaşın rahat etmesi için canla başla çalışıyor.
Kaynak: DHA