Balıkesir'de karısını bıçaklayıp öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Balıkesir'de karısını bıçaklayıp öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de karısını bıçaklayıp öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde eşini bıçaklayıp öldürdüğü iddia edilen Yıldıray Çınar, sevk edildiği hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde eşini bıçaklayıp öldürdüğü iddia edilen Yıldıray Çınar, sevk edildiği hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Altınova Mahallesi'nde yaşayan Yıldıray Çınar, henüz bilinmeyen nedenle eşi Birgül Çınar'la tartışmaya başlamış ve tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla eşi Birgül Çınar'ı bıçaklayıp evden ayrılmıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Birgül Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirlemiş ve jandarma ekipleri olayın ardından kaçan Yıldıray Çınar'ı yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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