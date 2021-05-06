Balıkesir'de kargo deposunda yangın
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Balıkesir'de kargo deposunda yangın

Balıkesir'de kargo deposunda yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde PTT binasının kargo deposunda yangın çıktı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde PTT binasının kargo deposunda yangın çıktı.

Bandırma Atatürk Caddesi üzerinde bulunan PTT binasının kargo bölümünde yangın çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Yangında küçük çapta maddi hasar meydana gelirken, asansörde mahsur kalan bir kişinin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de kargo deposunda yangın
Balıkesir'de kargo deposunda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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