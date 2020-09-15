Balıkesir'de karantina kuralına uymayan 12 kişi yurtta gözetim altında tutuluyor
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Balıkesir'de karantina kuralına uymayan 12 kişi yurtta gözetim altında tutuluyor

Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izolasyon kuralına uymayan 12 kişinin karantina yurdunda gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Balıkesir'de karantina kuralına uymayan 12 kişi yurtta gözetim altında tutuluyor
15.09.2020 20:45 | Son Güncelleme: 15.09.2020 20:48

Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izolasyon kuralına uymayan 12 kişinin karantina yurdunda gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, hakkında verilmiş izolasyon kararına rağmen tedbirlere aykırı olarak ikametlerini terk ederek, halk sağlığını riske atan, hastalığın başka kişilere bulaşmasına neden olabilecek kişilerin, bu amaçla tahsis edilecek yurtlarda izolasyon süresini tamamlamalarına yönelik düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı.

Bu amaçla kentte Hasan Basri Çantay Yüksek Öğrenim Yurdu'nun tahsis edildiği aktarılan açıklamada, "Burada tutulacak vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve izolasyon tedbirlerinin uygulanması için tüm tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda söz konusu yurtta, bugüne kadar izolasyon kurallarını ihlal eden toplam 13 vatandaşımız tutulmuştur. Bugün itibarıyla tutulan vatandaşlarımızın sayısı 12 olup, bu vatandaşlarımızdan 5'i ilimiz ve ilçelerinde ikamet etmekteyken, 7'si geçici nedenlerle ilimizde bulunmaktayken izolasyon kurallarını ihlal etmişlerdir. Yine bu vatandaşlarımızdan 1'i Kovid-19 tanılı olup, 11'i vaka temaslısıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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