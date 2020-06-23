Balıkesir'de karaca yavrusu ve baykuşun tedavisi tamamlandı
Balıkesir'de, düşerek yaralanan yavru karaca ve pençesi yaralı halde getirilen puhu cinsi baykuşun tedavisi ve bakımları yapıldı.
23.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:23
Balıkesir'de, düşerek yaralanan yavru karaca ve pençesi yaralı halde getirilen puhu cinsi baykuşun tedavisi ve bakımları yapıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde yaralı hayvanların bakım ve tedavileri yapılmaya devam ediliyor.
Bakımevlerinde son olarak yaralı halde getirilen yavru karaca ile puhu cinsi baykuşun tedavileri tamamlanarak yaban hayatına salındı.
Kaynak: AA