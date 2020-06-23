Balıkesir'de karaca yavrusu ve baykuşun tedavisi tamamlandı Balıkesir'de, düşerek yaralanan yavru karaca ve pençesi yaralı halde getirilen puhu cinsi baykuşun tedavisi ve bakımları yapıldı.

Balıkesir'de, düşerek yaralanan yavru karaca ve pençesi yaralı halde getirilen puhu cinsi baykuşun tedavisi ve bakımları yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde yaralı hayvanların bakım ve tedavileri yapılmaya devam ediliyor. Bakımevlerinde son olarak yaralı halde getirilen yavru karaca ile puhu cinsi baykuşun tedavileri tamamlanarak yaban hayatına salındı. Kaynak: AA