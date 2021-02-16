Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor
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Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor

16.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:40
Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor

BALIKESİR'de gece boyunca yağan kar etkili oldu.

BALIKESİR'de gece boyunca yağan kar etkili oldu. Kar kalınlığı il merkezinde 40 santimetreye yaklaşırken, İzmir, Bursa ve Çanakkale karayollarında kapanmalar meydana geldi. Balıkesir'de dün gece itibariyle şiddetini arttıran kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı il merkezinde 40 santimetreye yaklaştı. Karayolları ve belediye ekipleri ana yollarda küreme çalışmalarına devam ediyor. 

Balıkesir ile Bursa, İzmir ve Çanakkale karayollarında sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman trafik akışında aksamalar meydana geldi. Balıkesir-Edremit arası Şapçı mevkiinde ise, zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Balıkesir Susurluk yoluda yoğun yağış nedeniyle trafiğe kapandı. Ekipler karla mücadele için çalışmalara devam ederken, şehir içinde ise vatandaşlar karın keyfini yaşıyor. Sokaklarda vatandaşlar kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak eğleniyor.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada kar yağışına karşı mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Balıkesir-Bursa karayolunda, Balıkesir-Susurluk arasında tipi şeklindeki yoğun kar yağışı nedeniyle gece saatlerinden itibaren araçların kayması sonucunda yolun bazı noktalarda kapanması üzerine Valiliğimizin koordinasyonu altında bütün ekiplerimizle yol açma çalışması yürütülmektedir. Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için bütün imkanlar kullanılmaktadır. Karayolunun tamamen trafiğe açılması sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın belirtilen güzergahı kullanmamalarını istirham ediyoruz" denildi.

Belediye ve karayolları ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.


Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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