Balıkesir'de kar yağışı başladı
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Balıkesir'de kar yağışı başladı

14.02.2021 02:13 | Son Güncelleme: 14.02.2021 02:16
Balıkesir'de kar yağışı başladı

Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı.

Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar etkili oluyor.

Kar yağışı, kent merkezinin yanı sıra Bandırma, Dursunbey, Marmara, Kepsut, Sındırgı ve Kazdağları'nda etkisini sürdürüyor.

Dünden itibaren hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıkların sıfırın altına indiği kentte kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Karayolları, belediye, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri tedbirleri artırarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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