Balıkesir'de kar yağışı
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Balıkesir'de kar yağışı

Balıkesir'de gece başlayan kar yağışı kentte etkisini sürdürüyor.

08.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:20
Balıkesir'de kar yağışı

'de gece başlayan kar yağışı kentte etkisini sürdürüyor.

Şehir merkezinin yüksek kesimlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, ve Kuvayi Milliye mahallelerinde kar tutmaya başladı.

Karayolları ekiplerince söz konusu bölgelerde tuzlama çalışması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kar yağışının olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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: Balıkesir'de kar yağışı
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