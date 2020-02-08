Balıkesir'de kar yağışı
Balıkesir'de gece başlayan kar yağışı kentte etkisini sürdürüyor.
Balıkesir'de gece başlayan kar yağışı kentte etkisini sürdürüyor.
Şehir merkezinin yüksek kesimlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, Adnan Menderes ve Kuvayi Milliye mahallelerinde kar tutmaya başladı.
Karayolları ekiplerince söz konusu bölgelerde tuzlama çalışması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kar yağışının olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.