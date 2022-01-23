Balıkesir'de kar nedeniyle 144 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Balıkesir'de kar nedeniyle 144 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Balıkesir'de kar nedeniyle 144 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ikinci gününde 144 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ikinci gününde 144 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, karla kapanan yolları açmak için çalışmalarıni sürdürüyor.

Balıkesir'in yüksek rakımlı kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsal mahalle yolları zaman zaman ulaşıma kapanıyor. Ekipler ulaşımın açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı 88, Kepsut'ta 29, Sındırgı'da 14 ve Bigadiç ilçesinde 13 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor. İl ve ilçe yollarında karayolları ekipleri kürme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, kırsal mahalle yollarında da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçe belediyeleri de çalışmalara destek veriyor.


Balıkesir'de kar nedeniyle 144 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Balıkesir'de kar nedeniyle 144 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Balıkesir'de kar nedeniyle 144 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Balıkesir'de kar nedeniyle 144 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Balıkesir'de kar nedeniyle 144 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, kar, Güncel, Haber

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