Balıkesir'de kamyonla otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
30.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:42
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Işıklar Mahallesi Eti Maden yolunda, Çoşkun Çeri yönetimindeki 10 UT 300 plakalı kamyon, İbrahim Aydoğdu (65) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Aydoğdu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan Aydoğdu'nun cenazesi, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza anı, yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA