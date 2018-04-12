Balıkesir'de Kamyonla Motosiklet Çarpıştı: 2 Ölü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Görkem Önen'in (32) kullandığı 03 YB 818 plakalı motosiklet ile Hakkı A. yönetimindeki 16 DE 540 plakalı kamyon, İnönü ve Atatürk caddelerinin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Sürücü Önen ile motosiklette bulunan Umut Özcanbay (28), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.