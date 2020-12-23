Balıkesir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Balıkesir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

23.12.2020 07:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 07:06
Balıkesir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bünyamin T'nin kullandığı 20 AET 927 plakalı kamyon ile Serkan Yörük yönetimindeki 10 BM 099 plakalı otomobil Çanakkale-İzmir kara yolunun şehirlerarası otobüs terminali kavşağında çarpıştı. Kazada sürücü Yörük ve yanındaki yolcu S. Yörük yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Serkan Yörük, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü Bünyamin T. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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