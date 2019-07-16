Balıkesir'de kamyonet otomobile çarptı: 4 yaralı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir yönüne giden Orçun Yıldız yönetimindeki 10 LT 692 plakalı kamyonet, Tuzla mevkisinde Sevcan Yıldırım'ın kullandığı 35 KH 3233 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler ile 2 kişi, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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