Balıkesir'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

07.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:44

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir grubun, kamyonetin açık olan kasa kapısına oturarak gerçekleştirdikleri tehlikeli yolculuk görüntülendi.

Ayvalık-Gömeç kara yolunda seyreden 45 S 2576 plakalı kamyonette, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı kişiler, bir süre açık olan kasa kapısına oturarak, yolculuk yaptı.

1'i çocuk, 1'i kadın 6 yolcunun üzerinde bulunduğu kapının ağırlıktan esnediği görüldü.

Görüntülendiklerini fark eden yolcular ise kameraya ve diğer araçlara el salladı.

Kaynak: AA