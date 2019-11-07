Balıkesir'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir grubun, kamyonetin açık olan kasa kapısına oturarak gerçekleştirdikleri tehlikeli yolculuk görüntülendi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir grubun, kamyonetin açık olan kasa kapısına oturarak gerçekleştirdikleri tehlikeli yolculuk görüntülendi.
Ayvalık-Gömeç kara yolunda seyreden 45 S 2576 plakalı kamyonette, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı kişiler, bir süre açık olan kasa kapısına oturarak, yolculuk yaptı.
1'i çocuk, 1'i kadın 6 yolcunun üzerinde bulunduğu kapının ağırlıktan esnediği görüldü.
Görüntülendiklerini fark eden yolcular ise kameraya ve diğer araçlara el salladı.