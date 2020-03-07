Balıkesir'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Balıkesir'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

07.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:42
Balıkesir'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

'in ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ali A. yönetimindeki 13 AS 229 plakalı kamyonet, Akçay Mahallesi'nde Enes Akşener'in kullandığı 10 BFK 11 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Akşener ile arkadaşı Barış Emirhan, olay yerine gelen 112 Acil Servi ekiplerince kaldırıldıkları Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazadan sonra olay yerinden kamyoneti bırakarak kaçan sürücü Ali A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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