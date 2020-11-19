Balıkesir'de kamyon tıra çarptı: 1 ölü
19.11.2020 09:45 | Son Güncelleme: 19.11.2020 09:48
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde kamyonun tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde kamyonun tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Güvendiren idaresindeki 16 AIV 258 plakalı kamyon, Balıkesir-Manisa yolu Pamukçu mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tıra arkadan çarptı.
Tır sürücüsü kaçarken, araçta sıkışan Güvendiren kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Güvendiren'in cesedi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya