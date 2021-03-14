Balıkesir'de kamyon ile tırın arasında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü
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Balıkesir'de kamyon ile tırın arasında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü

14.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:41
Balıkesir'de kamyon ile tırın arasında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Salih Karışmaz idaresindeki 10 D 9166 plakalı otomobil, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bir kamyon ve tırın arasında sıkıştı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Karışmaz'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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