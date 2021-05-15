Balıkesir'de kamyon 30 metrelik şarampole devrildi: 1 yaralı
Balıkesir'in Balya ilçesindeki bir maden şirketine ait kamyonun 30 metrelik şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Balya ilçesindeki bir maden şirketine ait kamyonun 30 metrelik şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
İlçedeki maden şirketine ait İbrahim Ceylan (32) yönetimindeki 35 AIG 037 plakalı kamyon, maden sahasına giderken yüküyle birlikte yaklaşık 30 metre yükseklikteki şarampolden aşağı devrildi.
Kazada ağır yaralanan Ceylan, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırılan Ceylan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak