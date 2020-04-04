Balıkesir'de kaçak üretilen 10 bin maske ele geçirildi Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak üretilen 10 bin cerrahi maske ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak üretilen 10 bin cerrahi maske ele geçirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme imal ederek stoklayanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda Ş.S'ye ait araçta 10 bin cerrahi maske ele geçirildi.

Maskeler, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi, Ş.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA