Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonu

23.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:12

Balıkesir'de düzenlenen kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Kentte kaçak tütün ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, zanlılara yönelik operasyon başlattı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3,86 gram esrar, 219 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 170 uyuşturucu hap, 10 kilogram açık tütün, 3 bin makaron, 6 sigara sarma makinesi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA