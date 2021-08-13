Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu hap operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu hap operasyonu

Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu hap operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il merkezi ve Altıeylül ilçelerinde yaptıkları sigara ve uyuşturucu hap operasyonlarında 3 şüpheli şahıs yakalanırken 5 bin 200 makoron, 11 kg. kıyılmış tütün ve bin 440 adet uyuşturucu madde ele geçirdiler.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il merkezi ve Altıeylül ilçelerinde yaptıkları sigara ve uyuşturucu hap operasyonlarında 3 şüpheli şahıs yakalanırken 5 bin 200 makoron, 11 kg. kıyılmış tütün ve bin 440 adet uyuşturucu madde ele geçirdiler.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Sigara Kaçakçılığının" önlenmesine yönelik Balıkesir İl Merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 1 şüpheli şahısla ilgili yapılan kontrollerde; 5 bin 200 adet dolu makaron 11 kg. kıyılmış tütün ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında " 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 2 şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada; bin 440 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu hap operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Mustafa Demir Erdoğan Yüksek Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Onur Akay Yusuf Güney Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu hap operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 08:32:23. #1.16#

title