Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'de polis ekiplerinin tütün kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Balıkesir'de polis ekiplerinin tütün kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonda gümrük kaçağı 175 kilogram nargile tütünü, 13 kilogram nargile kömürü ve 100 parfüm ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.