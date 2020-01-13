Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Haber

Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de polis ekiplerinin tütün kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

13.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:10
Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

'de ekiplerinin tütün kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonda gümrük kaçağı 175 kilogram nargile tütünü, 13 kilogram nargile kömürü ve 100 parfüm ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler