Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu
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Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, 160 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

21.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:16
Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu

'in ilçesinde, 160 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Bandrolsüz kaçak makaron ve tütün ticaretiyle ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A'nın ilçeye 10 HZ 841 plakalı araçla dökme tütün getireceği bilgisini aldı.

Aracı durduran ekipler yaptıkları aramalarda, 160 kilogram kaçak tütün ve 14 tütün sarma makinesi ele geçirdi.

Olayla ilgili A.A gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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