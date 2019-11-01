Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu

01.11.2019 14:48

Balıkesir'de polis ekipleri 468 bin adet içi dolu makaron ele geçirdi.

Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir il genelinde yaptıkları çalışmalar neticesinde M.Ç'nin Bursa Mustafakemalpaşa ilçesine içi tütün dolu makaron götüreceği bilgisine ulaştı.

Susurluk ilçesinde aracı durduran ekipler araçta yaptıkları aramada; 468.000 adet içi dolu makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA