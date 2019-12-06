Balıkesir'de kaçak telefon operasyonu

06.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:20

Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak telefon operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K. ve H.K'nin Gönen ve Balya'da kaçak telefonları satmaya çalıştığını öğrendi.

Şüphelilerin ev ile araçlarına yapılan aramalarda, 17 kayıt dışı cep telefonu, 20 şarj cihazı, 20 taşınabilir bellek, 20 kulaklık ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda A.K. ve H.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA