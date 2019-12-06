Balıkesir'de kaçak telefon operasyonu
Haberler » Güncel » Balıkesir'de kaçak telefon operasyonu - Haber

Balıkesir'de kaçak telefon operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak telefon operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

06.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:20
Balıkesir'de kaçak telefon operasyonu

'de ekiplerince düzenlenen kaçak telefon operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K. ve H.K'nin Gönen ve Balya'da kaçak telefonları satmaya çalıştığını öğrendi.

Şüphelilerin ev ile araçlarına yapılan aramalarda, 17 kayıt dışı cep telefonu, 20 şarj cihazı, 20 taşınabilir bellek, 20 kulaklık ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda A.K. ve H.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler