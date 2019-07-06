Balıkesir'de kaçak tarım ilacı operasyonu

Balıkesir'de kaçak tarım ilacı operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tarım ilacı üretip sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de kaçak tarım ilacı operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tarım ilacı üretip sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı kişilerin kaçak tarım ilacı üreterek sattığı bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin Gündoğan Mahallesi'ndeki evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 40 litre tarım ilacı ele geçirdi.
Operasyonda A.A, M.A, A.Ş, E.K. ve Ö.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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