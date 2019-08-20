Balıkesir'de kaçak sigara operasyonu

20.08.2019 22:12

Balıkesir'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Kent merkezinde K.K. ve K.E'nin kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri takip etmeye başladı.

Ekipler, teknik takip sonucu K.K'nin satışa hazır halde makrona doldurulmuş kaçak sigara bulundurduğunu tespit etti.

Şüphelilere ait çiftlik evine operasyon düzenleyen ekipler, kutulara istiflenmiş 150 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Operasyonda K.E. ve K.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA