Balıkesir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
23.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:24
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, birinci derece sit alanı olan bölgede izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, şüpheli 5 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
İki jeneratör, 3 hilti, 9 kazı malzemesi ele geçiren ekipler, şüphelileri İl Jandarma Komutanlığına götürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya