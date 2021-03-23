Balıkesir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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Balıkesir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

23.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:24
Balıkesir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, birinci derece sit alanı olan bölgede izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, şüpheli 5 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

İki jeneratör, 3 hilti, 9 kazı malzemesi ele geçiren ekipler, şüphelileri İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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