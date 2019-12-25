Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
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Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda define arayan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

25.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:58
Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

'in ilçesinde ormanlık alanda define arayan 3 kişi tarafından suçüstü yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine Dursunbey ilçesi Sakız mahallesi ormanlık bölgesinde açık kimlikleri bilinmeyen bazı şahıslar tarafından izinsiz kazı yapıldığına dair bilgi üzerine, bölgede yapılan takip faaliyeti sonucunda 1 adet el dedektörü, 1 adet kazma, 2 adet kürek ve 1 adet el çapası ile birlikte M.Ç., H.T. ve A.Ç. isimli şahıslar izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Adli makamların talimatıyla M.Ç., H.T. ve A.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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